Major Crimes
Folge 16: Unter Druck
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
In einem von einer Gang kontrollierten Viertel von L.A. wird eine Leiche entdeckt: Robert Keller, seit zehn Monaten Undercover-Informant für LAPD und FBI. Er war der einzige Zeuge des Mordes an dem 15-jährigen Tyler. Dessen Vater, ein Kongressabgeordneter, erschwert die Ermittlungen, indem er die Medien über den Sondereinsatz informiert. Als die Tatwaffe bei Tylers Cousin Darryl auftaucht, scheint alles klar - bis ein Hund Sharon auf eine überraschende Fährte führt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen