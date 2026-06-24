Major Crimes
Folge 18: Tödliche Botschaft
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 16
Eine Leiche im Fluss - erstochen und in Plastik gehüllt. Doch Sharon und ihr Team entdecken schnell: Es gibt weitere Opfer, alle frisch aus dem Knast entlassen. Die Spur führt zu einem Mitarbeiter der Gefängniskrankenstation - und zu Phillip Stroh. Sharon läuft die Zeit davon, denn der Serienkiller könnte es auf Rusty abgesehen haben ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen