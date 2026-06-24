Major Crimes
Folge 12: Killerdosis
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Zwei Brüder sterben an vergifteten Drogen. Die Spur führt zu ihrer Lehrerin Robyn Harris: Liebesbriefe, Fingerabdrücke und Zyanid in ihrer Töpferwerkstatt belasten sie schwer. Doch trotz erdrückender Beweise beteuert die Verdächtige ihre Unschuld. Was steckt wirklich hinter dem grausamen Doppelmord?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen