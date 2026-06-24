Major Crimes
Folge 1: Spurlos
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Vater und seine beiden Kinder sind spurlos verschwunden. Im Kinderzimmer werden zudem Rückstände großer Blutmengen gefunden. Handelt es sich um eine Entführung oder gar um Mord? Dann werden unter einer Brücke zwei Koffer mit schrecklichem Inhalt gefunden.
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen