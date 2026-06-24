Major Crimes
Folge 17: Interna
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein Streit über einen vermeintlichen Diebstahl einer alten Schmuckkiste bricht zwischen Sanchez und Tino, dem Pfleger seiner Mutter, aus. Als Tino daraufhin tot in seiner Wohnung aufgefunden wird, gerät Sanchez natürlich schnell in Verdacht. Nachdem er verhört wurde und zu seiner Mutter zurückkehrte, entdeckt er plötzlich auf ihrer Veranda die vermisste Schmuckkiste. Wer spielt hier ein abgekartetes Spiel?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen