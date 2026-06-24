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Major Crimes

Im Zeichen des Schützen

WarnerStaffel 3Folge 19vom 24.06.2026
Im Zeichen des Schützen

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Major Crimes

Folge 19: Im Zeichen des Schützen

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Zwei der drei prognostizierten Morde sind bereits passiert. Um den dritten Mord zu verhindern, arbeitet das Major Crimes-Team unter Hochdruck: Der Serienkiller scheint es auf Prostituierte abgesehen zu haben und soll sich beim Töten an einem Astronomiekalender orientieren. Ein weiterer Clou: Stroh, der Voraussagen über die Morde getroffen hat, ist in der Zwischenzeit geflohen. Können er und der Serienkiller rechtzeitig geschnappt werden?

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