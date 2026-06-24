Im Zeichen des SchützenJetzt kostenlos streamen
Major Crimes
Folge 19: Im Zeichen des Schützen
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Zwei der drei prognostizierten Morde sind bereits passiert. Um den dritten Mord zu verhindern, arbeitet das Major Crimes-Team unter Hochdruck: Der Serienkiller scheint es auf Prostituierte abgesehen zu haben und soll sich beim Töten an einem Astronomiekalender orientieren. Ein weiterer Clou: Stroh, der Voraussagen über die Morde getroffen hat, ist in der Zwischenzeit geflohen. Können er und der Serienkiller rechtzeitig geschnappt werden?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen