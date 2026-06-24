Major Crimes
Folge 6: Jane Doe
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Polizei findet die Leiche einer jungen Frau. Allerdings gibt es keinerlei Hinweise auf ihre Identität. Wie sich herausstellt, lebte das Opfer auf der Straße. In einem Haus in der Nähe soll sie zudem als Hausmädchen gearbeitet haben. Dort wird im Pool die gleiche Haarspange gefunden, die auch die tote Frau trug. Die Obduktion ergibt zudem, dass die Leiche Wasser in der Lunge hat. Wurde sie im Pool ertränkt? Und von wem?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen