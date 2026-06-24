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Major Crimes

Ein freier Tag

WarnerStaffel 3Folge 2vom 24.06.2026
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Major Crimes

Folge 2: Ein freier Tag

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 16

Der verurteilte Mörder Dante Gomez nimmt nach Absitzen seiner mehrjährigen Haftstrafe Kontakt zu Detective Sanchez auf. Dieser hat damals in seinem Fall ermittelt. Nun möchte Dante sein ursprüngliches Geständnis widerrufen und bittet Sanchez darum, ihm bei der Suche nach dem wahren Mörder zu helfen. Als sich die Ermittler der Major Crimes Division dazu durchringen, die alten Akten noch einmal durchzugehen, wird Dante ermordet.

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