Major Crimes
Folge 4: Alibi
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Ein verurteilter Vergewaltiger wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden. Die Ermittler beginnen unter seinen Opfern zu ermitteln. Bald schon gesteht eine der Frauen, die von ihm missbraucht wurden, den Mord. Doch ihre Aussage weist einige Lücken auf. Warum sollte die Frau falsch aussagen? Möchte sie jemanden schützen? Und wenn ja, wen?
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen