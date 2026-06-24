Major Crimes
Folge 5: Mit allen Mitteln
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
In einem Hotel wird die Leiche eines reichen Inders gefunden. Allerdings scheint der Mörder keine Wertgegenstände mitgenommen zu haben. Am Tatort finden die Ermittler Hinweise auf ein Mädchen, die Tochter eines indischen Diplomaten. Anscheinend war diese dem Getöteten als Ehefrau versprochen. Nun ist sie allerdings unauffindbar.
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
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