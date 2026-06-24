Major Crimes
Folge 18: Machtspiele
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Drei Morde sollen verübt werden, und ausgerechnet Philip Stroh weiß über die Einzelheiten Bescheid. Er rückt aber erst mit den Infos raus, wenn er mit Rios einen neuen Deal über seine Straftaten aushandeln darf. Dieser geht auf die Erpresser-Nummer nicht ein - mit bösen Folgen: Strohs Voraussagen treten tatsächlich ein und das erste Mordopfer hat keine Chance mehr. Jetzt gilt es, die anderen beide Morde rechtzeitig zu verhindern ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen