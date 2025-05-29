Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Puma kommt in die Villa

Der Puma kommt in die Villa

Folge 11: Der Puma kommt in die Villa

34 Min.Ab 12

Sandra sorgt für Aufsehen, als sie Gerüchte über Robins Gefühle zu seiner Ex Lena verbreitet. Als Robin davon erfährt, kommt es zu einer nicht ganz so klärenden Diskussion - Sandra hat sich damit wohl selbst ins Aus geschossen. Beim Match Check müssen die Paare beweisen, wie gut sie zusammenpassen und eine neue Lady hebt das Drama bei ihrem Einzug auf ein neues Level.

