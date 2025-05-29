Match my Ex
Folge 11: Der Puma kommt in die Villa
34 Min.Ab 12
Sandra sorgt für Aufsehen, als sie Gerüchte über Robins Gefühle zu seiner Ex Lena verbreitet. Als Robin davon erfährt, kommt es zu einer nicht ganz so klärenden Diskussion - Sandra hat sich damit wohl selbst ins Aus geschossen. Beim Match Check müssen die Paare beweisen, wie gut sie zusammenpassen und eine neue Lady hebt das Drama bei ihrem Einzug auf ein neues Level.
Match my Ex
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH