Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match my Ex

Rollentausch und unerwartete Überraschungen

JoynStaffel 1Folge 19vom 14.07.2025
Rollentausch und unerwartete Überraschungen

Rollentausch und unerwartete ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen

Match my Ex

Folge 19: Rollentausch und unerwartete Überraschungen

33 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12

Beim Match Check wird es spicy. Ein Spiel wird für manche Matches zur Kinky-Party. Lukas muss Jenny vermatchen und findet das gar nicht gut. Jenny findet das durchaus praktisch - deshalb fährt sie weiterhin zweigleisig, bis ihr Ex für sie die Wahl trifft. Tara ist überglücklich, endlich die Chance zu bekommen, ihren Ex Kaan zu treffen. Und: die letzte X-Night steht an. Von welchem Gefühl lassen sich die Männer leiten? Rache oder Wohlwollen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Match my Ex
Joyn
Match my Ex

Match my Ex

Alle 1 Staffeln und Folgen