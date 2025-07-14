Rollentausch und unerwartete ÜberraschungenJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 19: Rollentausch und unerwartete Überraschungen
33 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12
Beim Match Check wird es spicy. Ein Spiel wird für manche Matches zur Kinky-Party. Lukas muss Jenny vermatchen und findet das gar nicht gut. Jenny findet das durchaus praktisch - deshalb fährt sie weiterhin zweigleisig, bis ihr Ex für sie die Wahl trifft. Tara ist überglücklich, endlich die Chance zu bekommen, ihren Ex Kaan zu treffen. Und: die letzte X-Night steht an. Von welchem Gefühl lassen sich die Männer leiten? Rache oder Wohlwollen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH