Match my Ex
Folge 4: Die X-Night bringt eine überraschende Wendung mit sich
37 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 16
Ein neuer Mann betritt die Villa und sorgt sofort für Aufregung: Silvio, der gutaussehende Schweizer, bringt ordentlich Stimmung in die X-Villa. Während das Ex-Paar Zoe und Barna in einen heftigen Streit gerät, kommt es auch zwischen Jenny und Lukas zu einer lautstarken Diskussion. Außerdem steht die erste X-Night der Staffel an, bei der die Singles ihre Ex-Partner neu vermatchen müssen - mit Konsequenzen!
