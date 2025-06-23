Zum Inhalt springenBarrierefrei
32 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 16

Barna will nun eindeutig Gaby. Und wer ist eigentlich noch mal Larissa? Die Schweizer Bachelorette fühlt sich abserviert und hintergangen. In der X-Suite wird es zwischen Sandra und Lars so richtig heiß. Und: ein Spiel mit Folgen: Die Singles sollen ihre knallharte Meinung übereinander preisgeben müssen - die explosiven Enthüllungen drohen, alles in der Villa ins Chaos zu stürzen.

