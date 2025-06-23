Küsse, Chaos und knallharte WahrheitenJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 14: Küsse, Chaos und knallharte Wahrheiten
32 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 16
Barna will nun eindeutig Gaby. Und wer ist eigentlich noch mal Larissa? Die Schweizer Bachelorette fühlt sich abserviert und hintergangen. In der X-Suite wird es zwischen Sandra und Lars so richtig heiß. Und: ein Spiel mit Folgen: Die Singles sollen ihre knallharte Meinung übereinander preisgeben müssen - die explosiven Enthüllungen drohen, alles in der Villa ins Chaos zu stürzen.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH