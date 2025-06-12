Match my Ex
Folge 15: Neuer Stress, alte Konflikte
32 Min.Ab 16
Neuzugang Nara sorgt bei einem Speeddating für jede Menge Aufregung. Sowohl Lukas als auch Lars wecken ihr Interesse. Doch die wahre Spannung entfaltet sich, als zwischen dem Ex-Paar Lars und Gaby ein altes Thema wieder hochkocht und in einer hitzigen Diskussion endet. Beim Match Check eskalieren die Frauen komplett - doch vielleicht ist genau dieses Chaos der perfekte Wendepunkt im Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH