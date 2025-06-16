Match my Ex
Folge 12: Drama bei Nacht
38 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12
Mit dem Einzug der neuen Teilnehmerin Gaby kommt es sofort zu einem hitzigen Streit zwischen ihr und Jermaine. Bei der X-Night dürfen sich die Singles neu vermatchen, was für jede Menge Überraschungen sorgt. Doch der wahre Konflikt entfacht, als die X-Suite geöffnet wird - Lukas und Lars geraten in einen heftigen Streit darüber, wer dieses Mal das Privat-Dating-Privileg erhält.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
