Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match my Ex

Drama bei Nacht

JoynStaffel 1Folge 12vom 16.06.2025
Drama bei Nacht

Drama bei NachtJetzt kostenlos streamen

Match my Ex

Folge 12: Drama bei Nacht

38 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 12

Mit dem Einzug der neuen Teilnehmerin Gaby kommt es sofort zu einem hitzigen Streit zwischen ihr und Jermaine. Bei der X-Night dürfen sich die Singles neu vermatchen, was für jede Menge Überraschungen sorgt. Doch der wahre Konflikt entfacht, als die X-Suite geöffnet wird - Lukas und Lars geraten in einen heftigen Streit darüber, wer dieses Mal das Privat-Dating-Privileg erhält.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Match my Ex
Joyn
Match my Ex

Match my Ex

Alle 1 Staffeln und Folgen