Match my Ex
Folge 6: Ein Dreier sorgt für Eifersucht
32 Min.Ab 12
Bei "Match My Ex" gibt es gleich doppelten Zuwachs: Die neue Granate Lena hat einen Dreier - äh, ein Dreierdate - mit Lukas und Flocke, bei dem die beiden Männer sie mit einer Massage verwöhnen. Doch der Spaß wird schnell von einem heftigen Streit zwischen dem Ex-Paar Belly und Jermaine überschattet, der mit einer freiwilligen Entscheidung endet: Einer von beiden verlässt die Villa! Spannung pur - wer bleibt, wer geht?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
