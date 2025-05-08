Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Dreier sorgt für Eifersucht

JoynStaffel 1Folge 6
Folge 6: Ein Dreier sorgt für Eifersucht

32 Min.Ab 12

Bei "Match My Ex" gibt es gleich doppelten Zuwachs: Die neue Granate Lena hat einen Dreier - äh, ein Dreierdate - mit Lukas und Flocke, bei dem die beiden Männer sie mit einer Massage verwöhnen. Doch der Spaß wird schnell von einem heftigen Streit zwischen dem Ex-Paar Belly und Jermaine überschattet, der mit einer freiwilligen Entscheidung endet: Einer von beiden verlässt die Villa! Spannung pur - wer bleibt, wer geht?

