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Match my Ex

Ein Liebesdreieck und schwere Entscheidungen

JoynStaffel 1Folge 13vom 05.06.2025
Ein Liebesdreieck und schwere Entscheidungen

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Folge 13: Ein Liebesdreieck und schwere Entscheidungen

36 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

Larissa darf auf ein Date mit Barna, obwohl er eigentlich mit Tara vermatcht ist - und auch auf Gaby hat Barna plötzlich ein Auge geworfen. Barna versucht verzweifelt, alle Frauen glücklich zu machen, doch dieser gefährliche Balanceakt droht ihn völlig zu zerstören. Indes wird Jenny bei ihrem Date mit der Frage konfrontiert, ob ihre Gefühle für Jermaine oder Robin stärker sind - eine Entscheidung, die nicht nur ihr Herz, sondern auch das gesamte Spiel auf den Kopf stellen könnte.

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