Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Match my Ex

X-It am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

JoynStaffel 1Folge 5vom 08.05.2025
X-It am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

X-It am Morgen vertreibt Kummer und SorgenJetzt kostenlos streamen

Match my Ex

Folge 5: X-It am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

31 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 16

Der erste Singlemann muss die Villa schweren Herzens verlassen, doch die Nacht hält noch jede Menge Überraschungen bereit. Flocke und Jenny dürfen gemeinsam eine Nacht in der exklusiven X-Suite verbringen, während die anderen Singles ebenfalls ihre Nacht genießen. Zoe und Lukas kommen sich heimlich näher, während Lukas und Belly bei einem aufregenden Bodypainting-Date die Chance bekommen, ihre Beziehung weiter zu vertiefen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Match my Ex
Joyn
Match my Ex

Match my Ex

Alle 2 Staffeln und Folgen