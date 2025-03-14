Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

An der Fritten-Front

SAT.1Staffel 2Folge 105
An der Fritten-Front

Mein dunkles Geheimnis

Folge 105: An der Fritten-Front

23 Min.Ab 12

Renate und Walter Koslovski betreiben einen erfolgreichen Imbiss. Doch seit einiger Zeit macht ihnen die neuangesiedelte Konkurrenz zu schaffen. Plötzlich tauchen überall Plakate und Flyer auf, auf denen behauptet wird, die Koslovskis würden Gammelfleisch servieren. Als dann auch noch verdorbenes Fleisch im Kühlschrank lagert und das Gesundheitsamt eine tote Ratte im Laden entdeckt, steht es sehr schlecht um den Imbiss. Wer will das Geschäft der beiden Eheleute torpedieren?

