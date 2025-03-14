Mein dunkles Geheimnis
Folge 28: In den Wahnsinn getrieben
23 Min.Ab 12
Die 18-jährige Hannah wird auf offener Straße von zwei vermummten Gangstern entführt. Silvia (40), die neue Frau von Hannahs Vater Frank (35), vermutet sofort, dass die Entführer es auf ihr Vermögen abgesehen haben. Doch eine Lösegeldforderung gibt es nicht. Silvia glaubt, dass sie langsam verrückt wird. Ständig sieht sie Hannah, aber kein anderer in ihrer Umgebung glaubt ihr. Was steckt wirklich hinter Hannahs Entführung?
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
