Während des Urlaubs des Ehepaars Hagen kümmert sich das Hausmeisterpaar Tina und Fred um deren Wohnung. Als der Neffe der Hagens unerwartet auftaucht, um die Wohnung kurzzeitig zu beziehen, verhalten sich Tina und Fred merkwürdig. Angeblich habe es in der Wohnung einen Wasserschaden gegeben, weshalb Student Markus die Wohnung seiner Verwandten nicht betreten darf. Kurzerhand quartieren sie ihn bei sich ein. Was verbirgt das scheinbar freundliche Paar hinter verschlossenen Türen?

