Mein dunkles Geheimnis

Ausgebremst

SAT.1Staffel 2Folge 93
Ausgebremst

Mein dunkles Geheimnis

Folge 93: Ausgebremst

23 Min.Ab 12

Fahrlehrer Christoph wird im Internet anonym beschuldigt, seine Fahrschülerinnen sexuell zu belästigen. Ehefrau Lotte hält zunächst zu ihrem Mann. Als Hassparolen, die auf einen Fahrschulwagen geschmiert werden, ihn als "Schwein" bezeichnen und wenig später der befreundete Kfz-Meister Holger einen Stringtanga in einem der Fahrzeuge findet, sieht Lotte rot. Will die attraktive Fahrschülerin Claudine Christophs und Lottes Ehe zerstören?

