Mein dunkles Geheimnis
Folge 116: Was verbirgt die Nachbarin?
22 Min.Ab 12
Beatrice kann nicht glauben, was sie sieht: In ihrem Schlafzimmer steht ihre neue Nachbarin, plündert ihren Kleiderschrank und macht sich in ihrem Lieblingskleid aus dem Staub. Und der Polizei erzählt Viola auch noch dreist, Beatrice habe ihr das Kleid geschenkt. Violas Psychoterror kennt keine Grenzen. Sie imitiert Beatrice, als wolle sie ihr Leben übernehmen und behauptet sogar, dass sie bald mit Beatrices Mann Roland zusammen sein werde!
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1