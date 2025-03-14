Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Amnesie

SAT.1Staffel 5Folge 121
Amnesie

Mein dunkles Geheimnis

Folge 121: Amnesie

23 Min.Ab 12

Um ein Haar hätte Charlotte einen orientierungslosen jungen Mann angefahren. Der Fremde kann sich nicht einmal mehr an seinen Namen erinnern. Die 33-jährige Fotografin macht sich mit dem Mann ohne Namen auf die Suche nach seiner Identität. Im sozialen Netzwerk wird Charlotte fündig. Ein Barbesitzer postet, dass der Unbekannte jeden Freitag mit seiner Freundin zu ihm kommt.

