Mein dunkles Geheimnis

Der vermisste Bruder

SAT.1 Staffel 5 Folge 124
Der vermisste Bruder

Mein dunkles Geheimnis

Folge 124: Der vermisste Bruder

23 Min. Ab 12

Patrick ist außer sich vor Freude: Plötzlich steht sein seit drei Jahren in Asien vermisster Bruder vor der Tür! Daniel sieht verändert aus. Doch er erklärt, dass er nach einem schweren Autounfall im Koma lag und mehrere Operationen sein Gesicht verändert hätten. Patricks Frau Tania bleibt skeptisch. Zwar kennt der Mann viele Geschichten aus der Kindheit mit Patrick, doch stimmen viele Details nicht. Schleicht sich ein Fremder mit Daniels Identität in die Familie ein?

SAT.1
