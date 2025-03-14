Mein dunkles Geheimnis
Folge 125: Ein teuflischer Plan
23 Min.Ab 12
Tätowiererin Anja soll einem Mann eine Teufelsfratze statt einer Jesusfigur auf den Rücken gestochen haben. Der droht nun mit einer Strafanzeige und verlangt 9.000 Euro Schadensersatz. Wenn die 27-Jährige ihr Studio retten will, muss sie den Tätowierer finden, von dem die Vorlage für die Fratze stammt. Nach einiger Suche bekommen Anja und ihre Kollegin Karin im einschlägigen Szeneviertel einen heißen Tipp: Doch Tattoo-Guru Mark Luksus lässt die Frauen zunächst eiskalt abblitzen.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1