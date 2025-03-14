Mein dunkles Geheimnis
Folge 21: In falschen Händen
24 Min.Ab 12
Was ist nur mit Nadines Mutter Gerda (71) los? Von heute auf morgen möchte die sie nichts mehr mit ihrer Tochter zu tun haben, weil sie glaubt, Nadine oder ihr Enkel Tommy (16) hätten ihre wertvolle Briefmarken- und Münzsammlung gestohlen. Eigentlich sind Mutter und Tochter immer bestens miteinander ausgekommen und genau deswegen will Nadine um jeden Preis herausfinden, was wirklich der Grund für Gerdas Verhalten ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1