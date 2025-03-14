Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Geliebte Schwester

SAT.1Staffel 5Folge 82
Geliebte Schwester

Mein dunkles Geheimnis

Folge 82: Geliebte Schwester

23 Min.Ab 12

Die 42-jährige Babette fällt aus allen Wolken, als ihre jüngere Schwester Sofie völlig überraschend mit einem blauen Auge vor ihrem Haus steht. Angeblich ist Sofie von ihrem Ehemann Torsten geschlagen worden. Doch als sich ein unheimlicher Verfolger an Sofies Fersen heftet, misstraut Babette ihrer Schwester. Gemeinsam mit ihrem Mann Franz will Babette die Wahrheit herausfinden! Was verschweigt Sofie dem Autohändler-Ehepaar?

