Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Gemeindebau Österreich

Blinddate im Gemeindebau

ATVStaffel 5Folge 1vom 17.03.2024
Blinddate im Gemeindebau

Blinddate im GemeindebauJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau Österreich

Folge 1: Blinddate im Gemeindebau

49 Min.Folge vom 17.03.2024Ab 12

Julia aus Baden bei Wien bringt ihren süßen Wau-Wau zum Hundefriseur. Schließlich hat der Vierbeiner namens Luna bald eine Verabredung ? Leo organisiert derweil für seinen Single-Freund Klaus ein Blind Date. Außerdem gibt es Neuigkeiten von Gemeindebau-Sänger Otto: Er will seinen Körper mit einem ausgefallenen Tattoo verschönern.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein Gemeindebau Österreich
ATV
Mein Gemeindebau Österreich

Mein Gemeindebau Österreich

Alle 6 Staffeln und Folgen