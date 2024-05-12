Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 5Folge 9vom 12.05.2024
Folge 9: Mit Vollgas ins Glück

48 Min.Folge vom 12.05.2024Ab 12

Otto sucht den nächsten Gemeindebau-Star und tatsächlich melden sich einige unentdeckte Talente zum Casting. Julia fegt derweil über den ÖAMTC-Übungsplatz und verdreht so manchen männlichen Verkehrsteilnehmern den Kopf. Die beiden "Hobby-Regisseure" Klaus und Leo müssen sich unterdessen eingestehen, dass noch kein Filmemacher vom Himmel gefallen ist.

