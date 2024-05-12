Mein Gemeindebau Österreich
Folge 9: Mit Vollgas ins Glück
48 Min.Folge vom 12.05.2024Ab 12
Otto sucht den nächsten Gemeindebau-Star und tatsächlich melden sich einige unentdeckte Talente zum Casting. Julia fegt derweil über den ÖAMTC-Übungsplatz und verdreht so manchen männlichen Verkehrsteilnehmern den Kopf. Die beiden "Hobby-Regisseure" Klaus und Leo müssen sich unterdessen eingestehen, dass noch kein Filmemacher vom Himmel gefallen ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen