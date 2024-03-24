Mein Gemeindebau Österreich
Folge 2: Juhu, ein Tattoo
49 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12
Julias Hündin Luna hat diesmal ein Date. Otto möchte sein eigenes Gesicht auf dem Hintern verewigen lassen. Klaus sieht seine Auserwählte vom Blind-Date zum ersten Mal. Ist es Liebe auf den ersten Blick? Und wir lernen Marlies und ihre Mutter Doris aus der Steiermark kennen.
