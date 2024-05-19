Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau Österreich

Staffel 5Folge 10vom 19.05.2024
Folge 10: Sing, sing, pling, pling

48 Min.Folge vom 19.05.2024Ab 12

Julia ist Single - aber wer weiß, vielleicht kann sich das ja bald ändern? Jedenfalls macht die Dame schon einmal einen Abstecher zum Juwelier und sucht, welchen Ring sie von ihrem Traummann gerne angesteckt bekommen möchte. Leo und Klaus schließen endlich ihren Film ab und sind mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. Otto sucht weiterhin den Gemeindebau-Star von morgen ...

