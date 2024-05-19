Sing, sing, pling, plingJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 10: Sing, sing, pling, pling
48 Min.Folge vom 19.05.2024Ab 12
Julia ist Single - aber wer weiß, vielleicht kann sich das ja bald ändern? Jedenfalls macht die Dame schon einmal einen Abstecher zum Juwelier und sucht, welchen Ring sie von ihrem Traummann gerne angesteckt bekommen möchte. Leo und Klaus schließen endlich ihren Film ab und sind mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. Otto sucht weiterhin den Gemeindebau-Star von morgen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen