Mein Gemeindebau Österreich
Folge 6: Sex sells
Folge vom 21.04.2024
Klaus ist nervös: Seine Flamme Susanne will ihn in seiner Heimat Ottensheim besuchen. Leo gibt seinem schwerverliebten Freund einen gut gemeinten Rat: Er soll sie zu einem Picknick im Gemeindebaugarten einladen. Denn Klaus' Wohnung ist leider momentan noch alles andere als vorzeigbar. Ottos Traum vom Biker-Sein ist geplatzt. Doch halb so schlimm, schließlich hat der Künstler ja noch seine heißgeliebte Musik.
Mein Gemeindebau Österreich
