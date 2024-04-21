Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Gemeindebau Österreich

Sex sells

ATVStaffel 5Folge 6vom 21.04.2024
Sex sells

Sex sellsJetzt kostenlos streamen

Mein Gemeindebau Österreich

Folge 6: Sex sells

49 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 12

Klaus ist nervös: Seine Flamme Susanne will ihn in seiner Heimat Ottensheim besuchen. Leo gibt seinem schwerverliebten Freund einen gut gemeinten Rat: Er soll sie zu einem Picknick im Gemeindebaugarten einladen. Denn Klaus' Wohnung ist leider momentan noch alles andere als vorzeigbar. Ottos Traum vom Biker-Sein ist geplatzt. Doch halb so schlimm, schließlich hat der Künstler ja noch seine heißgeliebte Musik.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Mein Gemeindebau Österreich
ATV
Mein Gemeindebau Österreich

Mein Gemeindebau Österreich

Alle 6 Staffeln und Folgen