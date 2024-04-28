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Mein Gemeindebau Österreich

Es geht heiß her

ATVStaffel 5Folge 7vom 28.04.2024
Es geht heiß her

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Folge 7: Es geht heiß her

49 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 12

Daniel und Maria sind gerade erst zusammengezogen und es bahnen sich bereits gravierende Probleme an. Er möchte nicht, dass sie allein zu Hause bleibt. Zu groß ist seine Angst, dass sie andere Männer zu sich einladen könnte. In Ottensheim empfängt Klaus seine Flamme Susanne im Gemeindebaugarten. Sie ist so begeistert von ihm, dass sie auch gleich seine Wohnung sehen möchte. Wie die Frau wohl auf Klaus' chaotisches Zuhause reagieren wird?

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