Mein Gemeindebau Österreich
Folge 7: Es geht heiß her
49 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 12
Daniel und Maria sind gerade erst zusammengezogen und es bahnen sich bereits gravierende Probleme an. Er möchte nicht, dass sie allein zu Hause bleibt. Zu groß ist seine Angst, dass sie andere Männer zu sich einladen könnte. In Ottensheim empfängt Klaus seine Flamme Susanne im Gemeindebaugarten. Sie ist so begeistert von ihm, dass sie auch gleich seine Wohnung sehen möchte. Wie die Frau wohl auf Klaus' chaotisches Zuhause reagieren wird?
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Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-6: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV
Enthält Produktplatzierungen