Super Dusche, geile FüßeJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau Österreich
Folge 5: Super Dusche, geile Füße
48 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 12
Julia und ihre Freundin Dina haben eine neue Geschäftsidee. Sie wollen ihre Füße zu Geld machen. Klaus und Leo renovieren nach der Toilette auch das Badezimmer. Beim Fahrradkurs bittet der Bauer seinen Fahrradtrainer um Hilfe, um bei Gabi zu landen. Und Otto widmet sich wieder ganz der Kunst.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau Österreich
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen