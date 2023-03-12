Staffel 07 Folge 10: Die Funken fliegenJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 10: Staffel 07 Folge 10: Die Funken fliegen
46 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 12
Bei den drei Fragezeichen hat der frisch verliebte Michi heute sein zweites Date mit Herzblatt René, sie treffen sich in einer Bar. Zwischen den beiden fliegen die Funken. Christine ist bei Norbert und Susi zuhause und es steht eine Modenschau mit den frisch gekauften Dessous auf dem Programm. Christine kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Sonja hat auf der Meidlinger Hauptstraße Robert kennengelernt und ist heute bei ihm zuhause eingeladen. Da muss Frau auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Darum zeigt sie uns ihren Kleiderschrank, der so manche Überraschungen bereit hält.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Gemeindebau
Alle 9 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4