Staffel 7Folge 10vom 12.03.2023
46 Min.Folge vom 12.03.2023Ab 12

Bei den drei Fragezeichen hat der frisch verliebte Michi heute sein zweites Date mit Herzblatt René, sie treffen sich in einer Bar. Zwischen den beiden fliegen die Funken. Christine ist bei Norbert und Susi zuhause und es steht eine Modenschau mit den frisch gekauften Dessous auf dem Programm. Christine kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Sonja hat auf der Meidlinger Hauptstraße Robert kennengelernt und ist heute bei ihm zuhause eingeladen. Da muss Frau auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Darum zeigt sie uns ihren Kleiderschrank, der so manche Überraschungen bereit hält.

