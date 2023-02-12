Staffel 07 Folge 06: Nörgeln auf hohem NiveauJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 6: Staffel 07 Folge 06: Nörgeln auf hohem Niveau
Christine ist auf Susis Geburtstagsparty eingeladen. Bei den Geschenken von Norbert hört sich bei ihr der Spaß auf. Denn die Schuhe sind viel zu hoch und aus unechtem Gold genauso wie die Goldkettchen. Hauptsache billig scheint das Motto zu sein - und das geht gar nicht für Christine. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex backen noch immer fleißig den Kuchen für die Cousine von Alex. Aber als Michi sein Gebiss verliert und abermals die Schokolade durch die Küche fliegt, lassen sie es bleiben. Herbert möchte den jungen Dominik pimpen und zerrt ihn zum Friseur. Doch dieser durchkreuzt den Plan und kehrt lieber auf ein Bier ein. Herbert lässt aber nicht locker und besteht darauf, dass zu mindestens die Garderobe erneuert werden muss und so geht’s zur Meidlinger Hauptstraße um aus Dominik einen Märchenprinzen zu machen. Sonja war 5 Mal verheiratet - dennoch oder vielleicht gerade deshalb ist Ihre Lieblingsbeschäftigung Männer nerven. Das heißt, sie geht auf die Meidlinger Hauptstraße um dort alleinstehende Männer ihres Alters zu suchen und diese anzuflirten. Vielleicht entpuppt sich ja doch noch einer als brauchbar…
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick