Staffel 07 Folge 03: Sammeln macht glücklichJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 3: Staffel 07 Folge 03: Sammeln macht glücklich
Christine wartet nervös auf Susi und Norbert, denn sie sind heute bei ihrem Nachbarn Robert eingeladen. Dieser ist ein Marvel Fan und hat jeden Quadratzentimeter seiner Gemeindebauwohnung dem Marvel Universum gewidmet. Das ist selbst Christine zu schräg und sie würde hier keine Nacht verweilen. Da bleibt sie lieber bei ihren Puppen. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex sind gegen Mobbing und machen eine „Drei-Mann-Demo“ auf der Mariahilfer Straße. Das Thema ist vor allem Michi eine Herzensangelegenheit. Der selbsternannte Gay Präsident der Republik Österreich hat Flyer und Süßigkeiten organisiert und hofft die Leute auf das Thema Mobbing aufmerksam zu machen. Bei Herbert aus Favoriten geht es ins Finale. Sein Vorzimmer strahlt bald wieder in neuem Weiß. Doch vorher bekommt sein Gesicht noch einen leichten Rotstich vor lauter Ärger.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick