Mein Gemeindebau
Staffel 07 Folge 08: Bunte Vorbereitungen und sexy Dessous
Christine muss Norbert heute beraten, denn er möchte für seine Susi Reizwäsche kaufen. Im Sexshop angekommen, ist die Wienerin eher geschockt. Bei den drei Fragezeichen geht es wieder mal um die Liebe. Michi hat sich schwer verliebt. Für sein Date geht es zum Shoppen und zum Friseur. Die beiden Brüder Roman und Benjamin sind aufgeregt, denn Roman hat endlich seit langem wieder ein Date. Es ist alles vorbereitet und die beiden warten auf den Romeo für Roman. Bruder Benjamin wartet gemeinsam nur eine Parkbank entfernt. Doch ein seltsames SMS verwirrt die beiden. Herbert hat heute Hilfstag. Er geht mit dem Hund seiner Nachbarin und hilft im Stammbeisl mit einem Handyguthaben aus.
