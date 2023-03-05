Staffel 07 Folge 09: Große AufregungJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Staffel 07 Folge 09: Große Aufregung
49 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 12
Tamara hat ihre Fahrprüfung. Ein großer Tag für die junge Dame und vor lauter Aufregung vergisst sie gleich einmal wo die Nebelscheinwerfer sind. Bei den drei Fragezeichen ist Michi frisch gestylt für sein Date. Er trifft endlich seinen Gogoboy. Der Mann gefällt ihm auf den ersten Blick und sofort werden wichtige Details ausgetauscht. Herbert hilft Dominic bei seinem Blinddate. Das Problem: Dominik ist noch nicht da. Darum besorgt Herbert schon mal die Blumen und wartet am vereinbarten Treffpunkt.
