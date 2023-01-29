Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Gemeindebau

Staffel 07 Folge 04: Knigge, Vollgas, Stramme Wadeln

ATVStaffel 7Folge 4vom 29.01.2023
49 Min.Folge vom 29.01.2023Ab 12

Sexy Tamara vom Wienerberg möchte salonfähig werden. Aus diesem Grund begibt sie sich unter die Fittiche ihrer Freundin Margit, die sie dem Knigge Coach Herrn Daxecker vorstellt. Vor allem die Fäkalausdrücke kommen nicht so gut an... Herbert und Dominik haben eine Wette am Laufen: Dominik schafft es nicht beim Fußballtraining der U11 von Herbert mitzuhalten. Das kostet den 24 jährigen einen Lacher. Doch kaum am Fußballplatz angekommen schmerzen plötzlich die Wadeln und Ermüdungserscheinungen kommen teils sogar schon vor dein einzelnen Trainingseinheiten zu Tage... Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex geben Vollgas auf der Go Kart Bahn. Glaubt man Hansi, ist er der Gokart Gott, doch wer gewinnt das Rennen tatsächlich? Kommt es zu einem Überraschungssieg der Herzen?

