Staffel 07 Folge 05: Muskeln, Helmi, Schokokuchen
Mein Gemeindebau
Folge 5: Staffel 07 Folge 05: Muskeln, Helmi, Schokokuchen
Tamara kommt aus dem Lernen nicht mehr heraus. Sie hat heute ihre erste Theoriestunde in der Fahrschule. Da gibt es einige Hürden zu nehmen, vor allem die Arbeit am Computer fordert die Nerven der jungen Dame. Christine ist voll in Fahrt denn es ist Lärm im Gemeindebau und das stört den Fernsehnachmittag ordentlich. Nicht nur das, auch der Geburtstag von Susi nähert sich mit riesigen Schritten und eine Glückwunschkarte muss her. Eigentlich hat sie schon die perfekte Karte und zeigt voller Stolz wie die Glocken des Mannes beim Öffnen von links nach rechts schwenken. Da kann sie sich ihr herzhaftes Lachen nicht verkneifen. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex wollen Freude schenken und kochen für Alex‘ Cousine einen Kuchen. Naja, sie probieren es. Bei den beiden Brüdern Roman und Benjamin geht es um die Muskeln. Sie wollen ihre Körper für die Männerwelt stählen und in Form bringen. Den beiden macht es sichtlich viel Spaß und sie fühlen sich wie Arnold Schwarzenegger.
