Staffel 07 Folge 01: Neue Farbe, neuer ScheinJetzt kostenlos streamen
Mein Gemeindebau
Folge 1: Staffel 07 Folge 01: Neue Farbe, neuer Schein
Christine hält das Erbe von Herrn Doser hoch und lässt sich vom Alltag zwischen ihren Puppen nicht unterkriegen. Sie hat Norbert und Susi zu sich eingeladen, denn heute soll es zum Meidlinger Markt gehen. Tamara, die Blume aus dem Gemeindebau, sorgt zum Staffelauftakt für frischen Wind. Ihre Fans reichen ja von Wien bis nach Mödling, wie sie selbst sagt, und daher braucht sie einen Führerschein. Die Aufregung bei der ersten Fahrstunde ist groß. Die drei Fragezeichen Michi, Hansi und Alex versuchen sich nochmals als Dieter Bohlen doch sind dabei nur minder erfolgreich. Darum bietet sich Hansi freiwillig zum Posen an und zeigt wie er auf seinem Pseudo-Einrad fahren kann. Michi lernt schnell und schafft eine Runde durch den Hof. Doch was ist mit Alex? Herbert aus Favoriten hat heute mit seinem Freund Dominik einiges vor. Dieser hat behauptet er kann ausmalen und Herberts Wände brauchen ohnehin eine neue Farbe. Das Projekt steht und der ehemalige Krankenpfleger geht mit dem 24-jährigen noch berufsunentschlossenen Dominik Farbe kaufen...
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