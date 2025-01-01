Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Kuhmuhne", Nürnberg

"Kuhmuhne", Nürnberg

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Kuhmuhne", Nürnberg

44 Min.Ab 12

Zum Auftakt der neuen Woche steht der gelernte Jungsommelier Simon Staudigl (29) mit der "Kuhmuhne" in den Startlöchern. In dem modernen Restaurant dreht sich alles um Highend-Junk-Food. Mit einer überschaubaren, aber kreativen Auswahl an Deluxe-Burgern wollen Simon und Koch Marco (34) nicht nur Mike Süsser sondern auch die anderen Gastronomen überzeugen. Ob ihnen das gelingt?

