Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Kenner Treff", Kenn
45 Min.Ab 12
Mike folgt dem Mosellauf und landet im "Kenner Treff". Ihm und den anderen Gastronomen werden Schnitzel in allen Varianten für kleines Geld geboten. Daniel Heinz ist Inhaber und Mann am Herd. Die verschiedenen Soßen auf den Schnitzeln machen bei ihm den Unterschied. Ob das die Kollegen zu würdigen wissen?
