Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Schänke Hellenthal", Hellenthal
44 Min.Ab 12
Das Camping-Zelt aufzuschlagen bedeutet häufig auch Abstriche beim Essen zu machen. Nicht so in der "Schänke Hellenthal" von Isabelle Lebeau. Sie führt ein Restaurant mitten auf einem Campingplatz an der belgischen Grenze. Isabelle bricht mit den Erwartungen ihrer Gäste und setzt auf den Überraschungsmoment.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen