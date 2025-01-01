Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Die "Alte Post" präsentiert sich in bester Lage direkt am Bodensee. Der Schifffahrtstourismus befördert in der Hauptsaison täglich hunderte Gäste an die Promenade. Gastgeber Fabio Kikaj lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Logistische Massenabfertigung oder Meisterleistung? Mike Süsser und die Kollegen schauen es sich an.

