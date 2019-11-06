Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Face", Hannover
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Tanzen, Essen, Feiern - das bietet das "Face". Das Finale führt ins Zentrum Hannovers zu Gastgeber Taleh Gasimov (33) und seiner Kombination aus Club und Restaurant. Der selbsternannte Fischexperte setzt seinen Gästen heute Sushi in allen Variationen und Neukreationen vor. Die Erwartungen der Mitstreiter sind hoch! Auch Promikoch Mike Süsser ist auf das Konzept gespannt. Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
