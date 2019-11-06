Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Face", Hannover

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
"Face", Hannover

Folge vom 06.11.2019: "Face", Hannover

44 Min. Ab 12

Tanzen, Essen, Feiern - das bietet das "Face". Das Finale führt ins Zentrum Hannovers zu Gastgeber Taleh Gasimov (33) und seiner Kombination aus Club und Restaurant. Der selbsternannte Fischexperte setzt seinen Gästen heute Sushi in allen Variationen und Neukreationen vor. Die Erwartungen der Mitstreiter sind hoch! Auch Promikoch Mike Süsser ist auf das Konzept gespannt. Rechte: kabel eins

